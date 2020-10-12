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Самоизоляцию введут в законодательное поле

15 октября в 11:16 Право 0 247 Иван Тихонов
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В рамках интервью журналистам ТАСС председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что комитеты верхней палаты парламента разрабатывают поправки в законодательство, уточняющие понятия, возникшие вследствие введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В частности, речь идет л таких понятиях, как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим».

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется. Сейчас несколько комитетов Совета федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», - рассказала г-жа Матвиенко агентству.

Председатель Совфеда надеется, что в РФ удастся сократить количество инфицированных COVID-19 в течение нескольких недель, но при условии соблюдения ограничительных мер. Она также добавила, что справиться с пандемией коронавирусной инфекции можно благодаря добровольной вакцинации.

«В Совете федерации тоже идет дискуссия на этот счет, но я знаю, что очень много людей уже привились, в том числе членов правительства, некоторые сенаторы сделали прививку. Но это выбор каждого. Я пока прививку не сделала, но тоже размышляю и склоняюсь в сторону того, что ее надо будет сделать»,— уточнила она.
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