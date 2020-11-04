В Минюсте рассказали, каким будет обновленный КоАП

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что обновленный КоАП будет менее карательным. В то же время он будет направлен на предупреждение правонарушений.



«Мы предложили изменить направленность кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения. Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему»,— сказал Константин Чуйченко.



Глава Минюста также подчеркнул, что в новом КоАП увеличится число составов правонарушений, по которым будут выписываться штрафы с возможностью получения скидки в 50%. По 360 составам преступлений будет предусмотрено предупреждение в качестве первой санкции.



Между тем, г-н Чуйченко уточнил, что размер штрафов будет повышен.



«Все санкции, которые составляли 100-300 руб., подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 руб. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», - разъяснил министр.



Глава Минюста напомнил, что за 18 лет в КоАП в него было внесено около 680 изменений, но, как правило, это происходило бессистемно. Обновленный кодекс призван систематизировать административное право.