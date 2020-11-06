Госдума рассмотрит законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил журналистам «РИА Новости» о том, что в Госдуму был внесен законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства, независимо от периода занимаемого поста. Документ исключает указание на сроки совершения противоправных действий, тогда как нынешнее законодательство предусматривает точные временные сроки действия неприкосновенности – во время исполнения президентских полномочий.



Ныне экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время президентства. Вдобавок, его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями главы государства.



Поправки изменяют процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-лидер может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения своих должностных обязанностей. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий документ в нижнюю палату парламента.



Согласно новому законопроекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене «или совершении иного тяжкого преступления». После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Решение ГД о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять 2/3 от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее 1/3 депутатов.



Решение Совета Федерации об отстранении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.