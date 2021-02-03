Существует вероятность появления в РФ суда по правам человека

10 декабря прошлого года состоялась рабочая встреча совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, по завершении которой Владимир Путин инициировал обсуждение Верховным судом рациональности основания суда РФ по правам человека (ист.: сайт Кремля). До 1 июня текущего года распоряжения главы государства должны быть выполнены.



Так, документ предписывает следующее: «Рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения».



Известно, что президент одобрил мысль о создании в государстве судебной инстанции, занимающейся правами человека, исходившую от члена совета Евгения Мысловского, который подметил, что, по мнению общественности, нынешняя система контроля уголовно-судебного производства не обеспечивает надлежащий надзор за правосудием. Он предлагает создать именно российский суд по правам человека.