Верховный суд представил свой список уважительных причин для неуплаты алиментов

Как поясняет Верховный суд, уважительной является причина для неуплаты алиментов, когда ситуация не зависит от плательщика и его воли.



Среди возможных уважительных причин названы болезнь, нетрудоспособность, вина других людей (например, когда заработная плата была задержана или не выдана), банковская ошибка при перечислении платежа по алиментам, прохождение воинской службы по призыву, а также форс-мажор.



При этом пребывание в местах лишения свободы или несогласие с назначенной суммой алиментов к таким причинам не относятся. Оспорить эту сумму разрешается в суде. Кроме того, гражданин обязан платить алименты в случае проживания с лицом, получающим алименты.



Как гласит постановление пленума Верховного суда, «лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением» (ист.: ТАСС).