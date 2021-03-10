ГД утвердила право главы государства снова баллотироваться на два срока

Веб-ресурс Государственной думы обнародовал информацию о принятии в третьем чтении законопроекта, согласно которому Владимир Путин сможет повторно баллотироваться на пост главы государства.



На данном этапе рассматривается очередной пакет вносимых в закон изменений для воплощения поправок в Конституцию РФ, одобренных летом 2020 г. Предложение касательно сроков пребывания на посту президента поступило 17 ноября минувшего года от сенатора Андрея Клишаса и народных избранников Павла Крашенинникова и Ольгы Савастьяновой.



Как гласит одна из поправок, ограничивается количество сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства. При этом данная поправка применяется к нынешнему президенту без принятия во внимание его предыдущих сроков на посту. Напомним, прежде глава государства мог управлять страной только 2 срока подряд, однако по инициативе депутата Валентины Терешковой снимается ограничение с лиц, которые занимали пост главы государства до начала действия нововведений.



17 декабря в ходе общения с представителями СМИ Владимир Путин заявил, что он пока не готов четко определить свои намерения насчет выборов 2024 г.

По материалам «Ведомостей»