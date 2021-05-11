Админответственность за угрозы при взыскании задолженности ужесточается

Источник Banki.ru уведомляет об ужесточении административной ответственности кредитно-финансовых учреждений за угрожающие высказывания и действия при взыскании долгов. Регулирующий данный вопрос законопроект во втором чтении принят нижней палатой СФ.



В данный момент российское законодательство не допускает возможности психологического давление на должника, применения к нему мер и высказываний унизительного характера. Кроме того, запрещается разглашать информацию о должнике, его задолженности и ее взыскании (включая обнародование данных в сети Интернет, на зданиях, иных сооружениях, на месте работы должника и т. д.).



Проект закона предполагает распространение на кредитные организации административной ответственности за действия кредитора, выполняемые с целью возврата просроченной задолженности и преступающие законы Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц.



Согласно новому проекту закона, диапазон суммы штрафов для должностных лиц кредитных организаций будет увеличен с 10–100 тыс. рублей до 20–200 тыс. рублей. Штраф для юрлиц достигнет 50–500 тыс. рублей (сейчас это 20–200 тыс. рублей). Альтернативным наказанием будет приостановление деятельности на период до 90 суток.



Также в документе идет речь о наделении должностных лиц Федеральной службы судебных приставов полномочиями по рассмотрению дел о таких административных нарушениях.