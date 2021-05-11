Админответственность за угрозы при взыскании задолженности ужесточается

Источник Banki.ru уведомляет об ужесточении административной ответственности кредитно-финансовых учреждений за угрожающие высказывания и действия при взыскании долгов. Регулирующий данный вопрос законопроект во втором чтении принят нижней палатой СФ.
В данный момент российское законодательство не допускает возможности психологического давление на должника, применения к нему мер и высказываний унизительного характера. Кроме того, запрещается разглашать информацию о должнике, его задолженности и ее взыскании (включая обнародование данных в сети Интернет, на зданиях, иных сооружениях, на месте работы должника и т. д.).
Проект закона предполагает распространение на кредитные организации административной ответственности за действия кредитора, выполняемые с целью возврата просроченной задолженности и преступающие законы Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц.
Согласно новому проекту закона, диапазон суммы штрафов для должностных лиц кредитных организаций будет увеличен с 10–100 тыс. рублей до 20–200 тыс. рублей. Штраф для юрлиц достигнет 50–500 тыс. рублей (сейчас это 20–200 тыс. рублей). Альтернативным наказанием будет приостановление деятельности на период до 90 суток.
Также в документе идет речь о наделении должностных лиц Федеральной службы судебных приставов полномочиями по рассмотрению дел о таких административных нарушениях.
Распространение ответственности за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности на кредитные организации представляется логичным. Кредитные организации не всегда поручают взыскание просроченных долгов граждан профессиональным участникам рынка (коллекторским компаниям) и часто взыскивают долги силами собственных подразделений. Поэтому исключение кредитных организаций из зоны ответственности за нарушение профильного законодательства выглядело странным, и теперь этот пробел устранен законодателем.
Также логичными и последовательными выглядят изменения законодательства в части возложения именно на Федеральную службу судебных приставов РФ и ее территориальные подразделения полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях по указанным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так как именно Федеральная служба судебных приставов РФ осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенных в государственный реестр.
Что касается увеличения штрафов за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, очевидно, что они направлены на снижение количества злоупотреблений в этой сфере, однако приведут ли эти изменения к уменьшению правонарушений можно будет сказать только тогда, когда новые правила заработают.
Согласно ст. 14.57 Кодекса об административных правонарушениях РФ, как в новой, так и в предыдущей редакциях, размер штрафов не диверсифицирован в зависимости от вида правонарушения, и используется общая формулировка: «за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Такая общая формулировка в совокупности с тем, что максимальная сумма штрафа в 10 раз превышает минимальную (например, 20 000 рублей и 200 000 рублей), приводит к тому, что вероятность оспаривания административных штрафов со стороны правонарушителей очень высока. При развитии законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, представляется разумным диверсифицировать штрафы по видам правонарушений данного законодательства и сократить разрыв между пороговыми значениями сумм штрафов, что должно упростить привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении указанного законодательства.