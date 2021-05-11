Министр юстиции предложил неплательщиков по алиментам поставить на учет

В ходе выступления в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко представил идею возглавляемого им ведомства о формировании реестра неплательщиков алиментов (ист.: ТАСС).
Он поделился такой информацией: «У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения». По словам министра, названные инициативы ждет дальнейшая проработка.
Предположительно, попав в этот реестр, должник будет ограничен в некоторых правах. Например, ему придется уведомлять судебного пристава-исполнителя о намечаемых поездках, а также каждый год подавать ему декларацию о своем используемом имуществе и доходах.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, ежегодно приставы обрабатывают около 800 000 исполнительных производств по взысканию алиментов. Приблизительно в 45 % случаев исполнительные листы направляются для взыскания средств по месту работы. В других случаях происходит принудительное взыскание. Однако примерно 20 % должников по алиментам даже угроза уголовного дела не может заставить выполнять свои обязанности.
У российского общества и у меня лично при объявлении очередной законодательной инициативы "в интересах детей"
уже срабатывает условный рефлекс на поиск вероятного заказчика этой инициативы, и как правило, это не дети и не их родители.
Считаю, что все ужесточения законодательства последних лет "в интересах детей" на самом деле преследовали иные цели.
Надевая очередной цифровой ошейник на наших несчастных нищих сограждан, депутаты накануне выборов маскируют его "интересами детей".
Под словом список подразумевается всегда очередная цифровая база данных, в бумажных "списках" давно нет никакого смысла, а оцифрованная информация - это прежде всего товар на рынке, на создании, хранении, уничтожении этой информации кто-то заработает, как у нас водится.
Весь замысел этих так называемых "социальных рейтингов" в том, что создается новый цифровой продукт, который стоит денег.
Который можно купить, продать, использовать в качестве залога или основы для эмиссии денег.
Это очередная попытка встраивания в российское общество придуманной в Китае системы рейтингов для населения,
которая в самом Китае пока еще не доказала свою эффективность.
Если в Китае система рейтингов для населения теоретически может если не дать экономический эффект,
то просто функционировать в соответствие с замыслом ее создателя, в России система рейтингов работать не будет. Россия - не Китай.
Помимо системы рейтингов для населения в Китае предусмотрена смертная казнь для чиновников за казнокрадство,
и одно без другого не функционирует. Однако законодательной инициативы от российских парламентариев об ужесточении наказаний за казнокрадство
я что-то не припомню, хотя восстановление применения смертной казни они периодически перед выборами обсуждают.
Борьба с коррупцией в РФ, как говорят шутники, более всего похожа на спортивную рыбалку, - ловят, показывают по телевизору и сразу отпускают.
Для нас всякого рода рейтинги - вещь не просто вредная, но и крайне опасная по своим непредсказуемым последствиям.
Если первым будет создан список должников по алиментам, следом - список должников по ЖКХ,
потом - должников банкам, список должников МФО и т.д. Продолжать можно бесконечно...
У меня встречное предложение - создать список народных избранников не сдержавших предвыборные обещания,
или список депутатов, выдвинувших самые дурацкие законодательные инициативы за прошедший парламентский период, или список депутатов,
близкие родственники которых имеют недвижимое имущество в "недружественных странах" из недавно созданного списка "недружественных стран" и т.д.
Списков может быть сколь угодно много, но детям в трудной жизненной ситуации надо помогать не распилом бюджета
на создании очередной бесполезной базы данных, а реальным рублем, выданным напрямую из бюджета этим самым детям.
Детям можно помочь более эффективным способом, например, установив ежемесячную фиксированную выплату
на каждого ребенка в размере не ниже двух прожиточных минимумов. Справляются же с этим европейские страны не имеющие запасов нефти и газа?
Так почему же мы не можем?