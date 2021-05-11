Министр юстиции предложил неплательщиков по алиментам поставить на учет

В ходе выступления в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко представил идею возглавляемого им ведомства о формировании реестра неплательщиков алиментов (ист.: ТАСС).



Он поделился такой информацией: «У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения». По словам министра, названные инициативы ждет дальнейшая проработка.



Предположительно, попав в этот реестр, должник будет ограничен в некоторых правах. Например, ему придется уведомлять судебного пристава-исполнителя о намечаемых поездках, а также каждый год подавать ему декларацию о своем используемом имуществе и доходах.



Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, ежегодно приставы обрабатывают около 800 000 исполнительных производств по взысканию алиментов. Приблизительно в 45 % случаев исполнительные листы направляются для взыскания средств по месту работы. В других случаях происходит принудительное взыскание. Однако примерно 20 % должников по алиментам даже угроза уголовного дела не может заставить выполнять свои обязанности.