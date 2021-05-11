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Документ об ужесточении контроля за выдачей оружия утвержден в первом чтении
26 мая в 14:35 Право 0 192 Карина Мелова
Первое чтение в нижней палате СФ успешно прошел законопроект, которым вносятся дополнительные условия в правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Так, в законе «Об оружии» появится понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их список будет составлять правительство.
После принятия проекта закона будет запрещено покупать, хранить, носить или применять оружие тем, кто не прошел медосвидетельствование (исключительно в государственных или муниципальных учреждениях), состоящее из химико-токсикологических исследований и психологического тестирования. Вследствие освидетельствования будет выдаваться доступное Росгвардии электронное заключение ГИС Минздрава.
Ужесточение законодательства об оружии по поручению президента Владимира Путина стало результатом стрельбы в казанской школе 175 одиннадцатого мая, закончившейся смертью 7 детей и 2 взрослых.
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