Документ об ужесточении контроля за выдачей оружия утвержден в первом чтении

Первое чтение в нижней палате СФ успешно прошел законопроект, которым вносятся дополнительные условия в правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Так, в законе «Об оружии» появится понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их список будет составлять правительство.



После принятия проекта закона будет запрещено покупать, хранить, носить или применять оружие тем, кто не прошел медосвидетельствование (исключительно в государственных или муниципальных учреждениях), состоящее из химико-токсикологических исследований и психологического тестирования. Вследствие освидетельствования будет выдаваться доступное Росгвардии электронное заключение ГИС Минздрава.



Ужесточение законодательства об оружии по поручению президента Владимира Путина стало результатом стрельбы в казанской школе 175 одиннадцатого мая, закончившейся смертью 7 детей и 2 взрослых.