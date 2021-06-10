За неудачно выброшенный мусор автомобилистов будут наказывать

В Московской городской думе и Московской областной думе предложили выписывать в РФ штраф водителям, выбрасывающим мусор из авто. Правительство одобрило данную инициативу (ист.: «Российская газета»).



Как ожидается, денежное взыскание будет применяться к автомобилистам за избавление от мусора в запрещенном месте, зафиксированное на видеокамеру. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, владелец «легковушки» за такое нарушение будет наказан штрафом в размере 10 000 рублей, владелец грузовика – штрафом в размере 100 000 рублей. Штраф в случае повторного нарушения составит 20 000 и 150 000 рублей соответственно.



Кроме того, инициировано повышение денежного взыскания за мусор в лесу и на дачах, для чего инспекторы эконадзора должны заснять правонарушение на фото или видео.



Прежде вице-премьер Виктория Абрамченко говорила о необходимости выписывать штраф предприятиям, не уменьшившим на 20 % выброс вредных веществ в атмосферу в двенадцати городах РФ, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В список упомянутых населенных пунктов вошли Красноярск, Братск, Магнитогорск, Медногорск, Липецк, Нижний Тагил, Омск, Норильск, Череповец, Челябинск, Новокузнецк и Чита (ист.: РБК).