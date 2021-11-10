В России задумались о внесении криптовалют в УК как имущества

Взяв слово на «правительственном часе» в нижней палате парламента, генпрокурор Игорь Краснов поделился сведениями о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации разработала проект закона о внесении криптовалюты и прочих виртуальных активов в Уголовный кодекс в качестве имущества для производства.



В частности, г-н Краснов подчеркнул: «Тревожным фактором остается все более широкое использование для совершения преступлений современных технологий, включая криптовалюты и иные виртуальные активы. Во многом этому способствуют сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании данной сферы».



Согласно разъяснениям генпрокурора, существование онлайн-площадок, позволяющих анонимно приобретать и продавать криптовалюту, не позволяет решить проблему включения виртуальных активов в перечень имущества для целей уголовного судопроизводства.



«Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект, буду признателен за его поддержку», – уведомил Краснов.

По материалам Banki.ru