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Спикер ГД пообещал принять все меры для скорейшего принятия закона о пожизненном заключении для педофилов

5 января в 12:42 Право 0 344 Карина Мелова
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Как уведомил в собственном канале Telegram председатель Государственной думы Вячеслав Володин, народные избранники готовы принять все возможные меры для наискорейшего принятия законопроекта о пожизненном лишении свободы педофилов. Спикер надеется, что это произойдет в текущем месяце. Данное решение обуславливается убийством 5-летней девочки в Костроме.

Согласно предоставленной г-ном Володиным информации, один из задержанных по этому делу ранее отбыл срок за педофилию. «Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», – пообещал председатель нижней палаты парламента.
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