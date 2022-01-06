Спикер ГД пообещал принять все меры для скорейшего принятия закона о пожизненном заключении для педофилов

Как уведомил в собственном канале Telegram председатель Государственной думы Вячеслав Володин, народные избранники готовы принять все возможные меры для наискорейшего принятия законопроекта о пожизненном лишении свободы педофилов. Спикер надеется, что это произойдет в текущем месяце. Данное решение обуславливается убийством 5-летней девочки в Костроме.



Согласно предоставленной г-ном Володиным информации, один из задержанных по этому делу ранее отбыл срок за педофилию. «Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», – пообещал председатель нижней палаты парламента.