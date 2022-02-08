Депутаты считают рациональным допуск любой самообороны при проникновении преступника в жилище хозяина

По убеждению членов нижней палаты парламента, россиянам следует предоставить право любыми способами защищать свою жизнь и жизнь близких людей от злоумышленников, попадающих в жилище незаконным путем. Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» ожидает отзыва Кабинета министров и Верховного суда Российской Федерации (ист.: «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу).



Так, пояснительная записка гласит: «Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения». Согласно тексту документа, результатом возникновения подобной ситуации может стать изнасилование, нанесение тяжкого вреда здоровью, похищение или даже убийство в то время, как собственника дома (квартиры) сдерживают установленные рамки обороны и необходимость анализировать уровень опасности угрозы либо насильственных действий.



По словам разработчика проекта закона Ярослава Нилова, стоящего во главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вышеописанный вопрос уже поднимался, но предложенные изменения не были поддержаны. «Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», – заявил г-н Нилов.



Партии «Новые люди» и «Единая Россия» выразили готовность рассмотреть законопроект после его внесения в ГД.