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Минздраве: бестабачные кальяны так же вредны, как обычные
Сегодня в 14:29 Медицина 0 93 Васильева Елена
Курение бестабачного кальяна может вызвать инфекционные заболевания, что является доказательством их пагубного влияния на здоровье, наравне с курением обычных. Об этом пресс-служба Минздрава сообщила сегодня информагентству ТАСС.
В ответ на запрос ТАСС в министерстве сообщили: «Опасность представляют и бестабачные кальяны. По данным исследований, употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий. В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков».
Минздрав также сообщил об обширной доказательной базе, подтверждающей развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний вследствие курения кальяна.
В министерстве добавили: «Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением».
К тому же, составные части использующихся в общественных местах кальянов, которые невозможно дезинфицировать, содержат вызывающие инфекционные заболевания бактерии. Колбы и трубки содержат стафилококки, синегнойные палочки, возбудителей туберкулеза, гепатита А и герпеса, а также различные виды грибков.
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