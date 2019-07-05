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Глава Роспотребнадзора рассказала о риске эпидемий в крупных городах
4 июля в 13:47 Медицина 0 181 Васильева Елена
Риск возникновения эпидемий в крупных городах велик по причине их густонаселенности, заявила сегодня в своем выступлении на Московском урбанистическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она сказала: «Якобы эпидемические риски уходят, однако, нет, сегодня мы видим, что они только растут. И в условиях больших городов значимость их разрастается. Почему? Потому что контагиозные болезни становятся более рисковыми».
Она сказала, что нахождение в вестибюле столичного метро – это 10 тысяч потенциальных воздушно-капельных контактов ежечасно. Попова также рассказала: «Вот они – риски возникновения эпидситуации, благо в Москве этот риск не реализуется. В городе очень много того, чтобы этого не случилось. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов».
Глава Роспотребнадзора добавила, что существенное влияние на здоровье городских жителей оказывают также физические, химические и биологические факторы.
Московский урбанистический форум проводят в Москве с 2011 года. Он проходит в этом году с 4 по 7 июля в парке «Зарядье».
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