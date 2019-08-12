Путин: россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения

Российские граждане обоснованно жалуются на качество первичного звена здравоохранения, назрела необходимость решить проблемы, имеющиеся в данной сфере. Об том президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.



Президент заявил: «Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения».



Президент, в частности, заявил о нехватке в первичном звене более 25 тысяч врачей, более 135 тысяч среднего медперсонала, а также острой нехватке узких специалистов. Также остро стоит и проблема материально-технического обеспечения амбулаторий и поликлиник.



Глава государства сказал: «Значительная часть этих зданий, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась. Мы проводили в два этапа реконструкцию и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения, но, разумеется, в эти две итерации все 100% учреждений здравоохранения этой работой не были охвачены».



Путин, кроме того, указал на устаревшее оборудование, закупленное для поликлиник еще в 2005-2006 годах, как и на высокую степень износа санитарного автотранспорта.



Президент сказал: «Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделают все необходимое - помогут, проводят, объяснят, чтобы человек получил весь спектр медицинских услуг».



Глава государства указал на то, что «современное общество открыто, люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы все это было доступно и там, где они живут».