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Путин: россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения

20 августа в 19:07 Медицина 0 99 Васильева Елена
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Российские граждане обоснованно жалуются на качество первичного звена здравоохранения, назрела необходимость решить проблемы, имеющиеся в данной сфере. Об том президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Президент заявил: «Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения».

Президент, в частности, заявил о нехватке в первичном звене более 25 тысяч врачей, более 135 тысяч среднего медперсонала, а также острой нехватке узких специалистов. Также остро стоит и проблема материально-технического обеспечения амбулаторий и поликлиник.

Глава государства сказал: «Значительная часть этих зданий, многие из которых строились еще в советские времена, до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась. Мы проводили в два этапа реконструкцию и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения, но, разумеется, в эти две итерации все 100% учреждений здравоохранения этой работой не были охвачены».

Путин, кроме того, указал на устаревшее оборудование, закупленное для поликлиник еще в 2005-2006 годах, как и на высокую степень износа санитарного автотранспорта.

Президент сказал: «Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, администратор в регистратуре всегда на их стороне и сделают все необходимое - помогут, проводят, объяснят, чтобы человек получил весь спектр медицинских услуг».

Глава государства указал на то, что «современное общество открыто, люди видят, какими широкими возможностями обладает сегодня медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят, чтобы все это было доступно и там, где они живут».
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