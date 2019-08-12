Главная > Медицина

Электронные сигареты изменяют кровеносные сосуды после первого же использования

22 августа в 21:48 Медицина 0 21 Васильева Елена
1 Изображение

Исследование, опубликованное во вторник в журнале Radiology, пришло к выводу, что вейпинг временно влияет на функцию кровеносных сосудов у здоровых людей. Используя МРТ, ученые обнаружили, например, изменения кровотока в бедренной артерии после первого же использования. Исследователи не смогли определить, какое химическое вещество, содержащееся в жидкости для вейпинга, может быть ответственным за изменения, которые они наблюдали.

«Через несколько минут все нормализуется. Можно сказать, что ничего страшного не происходит», - сказал автор исследования Феликс У. Верли, профессор радиологии и биофизики в Медицинской школе Перельмана в Пенсильванском университете.

«Но если кто-то курит электронные сигареты регулярно, - продолжил Верли, - есть вероятность, что со временем все может и не вернуться к норме». Изменения, которые его команда оценивала, наблюдая за 31 человеком, который никогда не курил ни обычные сигареты, ни электронные, отражают «те же самые процессы ... известные как инициирующие шаги в развитии сердечнососудистых заболеваний», включая атеросклероз. Но для этого требуются годы, добавил он.

Исследование является последним дополнением к предыдущим изысканиям, направленным на измерение воздействия электронных сигарет на сердце, кровеносные сосуды, легкие и мозг. Но эксперты говорят, что исследование все еще находится на ранних стадиях, эксперименты часто проводятся в лаборатории или на животных.

Например, исследование, проведенное в мае, показало, что ароматизаторы электронных сигарет оказывают токсическое воздействие - в том числе на снижение выживаемости клеток и признаки воспаления - на сердечнососудистые клетки в лаборатории.

«Использование электронных сигарет расширяется, и данные, демонстрирующие потенциальный вред ... также растут», - говорят врачи из Медицинской школы Массачусетского университета в комментарии, опубликованном вместе с майским исследованием. «В дополнение к вреду от никотина, добавки являются потенциальным источником неблагоприятного воздействия на здоровье сосудов, от которого страдают именно молодые люди».

В то время как эксперты утверждали, что вейпинг представляет меньший риск для здоровья, чем курение сигарет, врачи писали, что «мало известно о потенциальной токсичности» ароматизаторов, частиц, тяжелых металлов и других компонентов, используемых в электронных сигаретах.

«Никто не знает, что они делают с человеческими легкими, когда вы вдыхаете и выдыхаете аэрозольный пропиленгликоль и глицерин снова и снова. Это откровенно эксперимент, проводимый над самим собой», - сказал доктор Роберт Джеклер, глава исследования влияния рекламы табачных изделий в Стэндфордском университете, в ходе своего выступления на медицинском конгрессе в прошлом месяце.

«Через несколько лет мы увидим результаты», - сказал он.

Джеклер сказал, что некоторые химические вещества, используемые в качестве вкусовых добавок, могут быть безопасными при всасывании через кишечник, но мы пока не знаем, какое влияние они могут оказать на легкие в течение длительного периода времени.

«Я не сомневаюсь, что вейпинг безопаснее, чем обычное курение, - сказал Джеклер, - но это не значит, что он абсолютно безопасен».

По материалам www.edition.cnn.com
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Один из британских телеканалов будет снимать документальный фильм о Владимире Путине

22 августа в 10:04 Общество

Путин: РФ в Совет Европы не рвется, если там ее не желают видеть

22 августа в 08:49 Внешняя политика

Минпросвещения не рекомендует школам проводить линейки 1 сентября

21 августа в 18:16 Образование

Банк России cнизил курс доллара

21 августа в 17:05 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Глобальная рецессия может наступить намного раньше, чем кто-либо думал Эксперты назвали наиболее востребованные у работодателей рабочие профессии Гибралтар бросил вызов США и выпустил арестованный иранский танкер Grace 1 Растет число безработных среди граждан предпенсионного возраста Вне брака в России рождается более 20% детей

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 