Электронные сигареты изменяют кровеносные сосуды после первого же использования

Исследование, опубликованное во вторник в журнале Radiology, пришло к выводу, что вейпинг временно влияет на функцию кровеносных сосудов у здоровых людей. Используя МРТ, ученые обнаружили, например, изменения кровотока в бедренной артерии после первого же использования. Исследователи не смогли определить, какое химическое вещество, содержащееся в жидкости для вейпинга, может быть ответственным за изменения, которые они наблюдали.



«Через несколько минут все нормализуется. Можно сказать, что ничего страшного не происходит», - сказал автор исследования Феликс У. Верли, профессор радиологии и биофизики в Медицинской школе Перельмана в Пенсильванском университете.



«Но если кто-то курит электронные сигареты регулярно, - продолжил Верли, - есть вероятность, что со временем все может и не вернуться к норме». Изменения, которые его команда оценивала, наблюдая за 31 человеком, который никогда не курил ни обычные сигареты, ни электронные, отражают «те же самые процессы ... известные как инициирующие шаги в развитии сердечнососудистых заболеваний», включая атеросклероз. Но для этого требуются годы, добавил он.



Исследование является последним дополнением к предыдущим изысканиям, направленным на измерение воздействия электронных сигарет на сердце, кровеносные сосуды, легкие и мозг. Но эксперты говорят, что исследование все еще находится на ранних стадиях, эксперименты часто проводятся в лаборатории или на животных.



Например, исследование, проведенное в мае, показало, что ароматизаторы электронных сигарет оказывают токсическое воздействие - в том числе на снижение выживаемости клеток и признаки воспаления - на сердечнососудистые клетки в лаборатории.



«Использование электронных сигарет расширяется, и данные, демонстрирующие потенциальный вред ... также растут», - говорят врачи из Медицинской школы Массачусетского университета в комментарии, опубликованном вместе с майским исследованием. «В дополнение к вреду от никотина, добавки являются потенциальным источником неблагоприятного воздействия на здоровье сосудов, от которого страдают именно молодые люди».



В то время как эксперты утверждали, что вейпинг представляет меньший риск для здоровья, чем курение сигарет, врачи писали, что «мало известно о потенциальной токсичности» ароматизаторов, частиц, тяжелых металлов и других компонентов, используемых в электронных сигаретах.



«Никто не знает, что они делают с человеческими легкими, когда вы вдыхаете и выдыхаете аэрозольный пропиленгликоль и глицерин снова и снова. Это откровенно эксперимент, проводимый над самим собой», - сказал доктор Роберт Джеклер, глава исследования влияния рекламы табачных изделий в Стэндфордском университете, в ходе своего выступления на медицинском конгрессе в прошлом месяце.



«Через несколько лет мы увидим результаты», - сказал он.



Джеклер сказал, что некоторые химические вещества, используемые в качестве вкусовых добавок, могут быть безопасными при всасывании через кишечник, но мы пока не знаем, какое влияние они могут оказать на легкие в течение длительного периода времени.



«Я не сомневаюсь, что вейпинг безопаснее, чем обычное курение, - сказал Джеклер, - но это не значит, что он абсолютно безопасен».



По материалам www.edition.cnn.com