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Названы главные риски развития онкологических заболеваний

Сегодня в 16:48 Медицина 0 88 Васильева Елена
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Главными факторами, которые влияют на развитие онкологических заболеваний, являются употребление алкогольных напитков, курение и вирус папилломы человека. Об этом журналистам рассказал сегодня главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он сказал: «Мы должны понимать, что примерно 15% - это наш генотип, а все остальное - это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. Основные факторы, провоцирующие появление рака, - это курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека».

Каприн также считает, что развитие онкологических заболеваний могут провоцировать химические вещества, такие как асбест или красители. Развитию рака, в ряде случаев, способствует, добавил он, и избыточное потребление красного мяса.

Главный онколог заявил, что в России снижается количество курящих. Он добавил: «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением».

Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит V Восточный экономический форум, организованный фондом «Росконгресс».
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