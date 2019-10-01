Названы главные риски развития онкологических заболеваний

Главными факторами, которые влияют на развитие онкологических заболеваний, являются употребление алкогольных напитков, курение и вирус папилломы человека. Об этом журналистам рассказал сегодня главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.



В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он сказал: «Мы должны понимать, что примерно 15% - это наш генотип, а все остальное - это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. Основные факторы, провоцирующие появление рака, - это курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека».



Каприн также считает, что развитие онкологических заболеваний могут провоцировать химические вещества, такие как асбест или красители. Развитию рака, в ряде случаев, способствует, добавил он, и избыточное потребление красного мяса.



Главный онколог заявил, что в России снижается количество курящих. Он добавил: «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением».



Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит V Восточный экономический форум, организованный фондом «Росконгресс».