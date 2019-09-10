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Каждый десятый житель России экономит на лекарственных препаратах
24 сентября в 11:43 Медицина 0 150 Васильева Елена
Каждый десятый россиянин говорит, что экономит на лекарственных препаратах и покупает самые дешевые лекарства, а у 5% граждан вообще нет средств на необходимые препараты. Об этом сказано в результатах опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru» и агрегатором товаров из аптечных сетей «Все аптеки», имеющихся в распоряжении информагентства ТАСС.
Каждый десятый гражданин подтвердил, что на приобретение лекарственных препаратов он тратит более половины ежемесячного дохода. В сообщении сказано: «5% респондентов сообщили, что денег на необходимые лекарства у них нет, 75% отметили, что в целом редко покупают лекарства. При этом каждый десятый участник опроса не может себе позволить витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям. При этом регулярно пьют биодобавки всего 15% опрошенных. Остальные либо вообще их не покупают, либо приобретают их только в холодное время года или по прямому указанию врачей».
Десятая часть респондентов сообщили, что ищут наиболее дешевые лекарства и руководствуются при выборе исключительно ценой препарата.
Практически половина россиян, принимавших участие в опросе, выбирают лекарства по отзывам в интернете. В исследовании отмечается: «Рекомендациям в сети верят больше, чем советам фармацевтов в аптеке (28%) или друзей (13%). В то же время прямой рекламе лекарственных препаратов доверяет всего 1% пользователей». При выборе препаратов для детей ориентируются на отзывы 24% опрошенных россиян.
Опрос проходился с 29 августа по 5 сентября. В нем приняли участие 4566 респондентов.
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