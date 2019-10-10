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В Роспотребнадзоре заявляют, что ожирение на 15 лет сокращает продолжительность жизни
11 октября в 12:06 Медицина 0 191 Васильева Елена
Ожирение и сопутствующие ему заболевания приводят к снижению продолжительности жизни на срок от 3 до 15 лет. Такая статистика приведена сегодня на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфера защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
В сообщении сказано: «Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением».
Согласно данным Роспотребнадзора, 15%-25% взрослого населения развитых европейских стран страдает ожирением. По всему миру наблюдается рост детского и подросткового ожирения: избыточную массу тела в развитых странах имеют 25% подростков и 15% страдают от ожирения. Значимым фактором для развития ожирения во взрослом возрасте является избыток массы тела в детстве: 50% имевших лишний вес в возрасте шести лет детей, став взрослыми страдают ожирением, в подростковом возрасте такая вероятность возрастает до 80%.
Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day) отмечается 11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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