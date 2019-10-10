В течение двух-трех лет Минздрав перейдет на лекарственное страхование

Минздрав России планирует перейти за два-три года от льготного лекарственного обеспечения к системе лекарственного страхования, предусматривающей полное или частичное возмещение государством стоимости лекарственных препаратов. Об этом сегодня сообщила в интервью радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



Она сказала: «Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и перехода на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем».



Скворцова ранее сообщала о необходимости введения во всех российских регионах цифровых систем для отслеживания наличия медицинских препаратов в медучреждениях и аптеках, а также электронной системы рецептов, как главного условия полноценного перехода на лекарственное страхование. Министр считает, что данный формат позволит существенно увеличит долю граждан, получающих от государства скидки на лекарственные препараты.