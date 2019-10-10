Министр здравоохранения заявила, что вопрос эвтаназии в РФ необходимо решать на референдуме

Вопрос о разрешении эвтаназии на территории России должен решаться всем народом – на всеобщем референдуме. Такое мнение высказала сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».



Она сказала: «Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет».



Скворцова также отметила законность других методов избавления от страданий в России. Речь идет, в первую очередь, о существенном упрощении в последние годы применения сильнодействующих опиоидных анальгетиков.