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Министр здравоохранения заявила, что вопрос эвтаназии в РФ необходимо решать на референдуме

28 октября в 13:25 Медицина 0 293 Васильева Елена
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Вопрос о разрешении эвтаназии на территории России должен решаться всем народом – на всеобщем референдуме. Такое мнение высказала сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она сказала: «Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет».

Скворцова также отметила законность других методов избавления от страданий в России. Речь идет, в первую очередь, о существенном упрощении в последние годы применения сильнодействующих опиоидных анальгетиков.
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