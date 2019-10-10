Резкая смена погодных условий может вызвать инсульт

Резкая смена погоды, в частности температуры и атмосферного давления, может привести к инсульту. Рост количества инсультов наблюдается поздней осенью и ранней весной, рассказал сегодня профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.



Во Всемирный день борьбы с инсультом он сказал: «Исследования были проведены по инсульту и в мире в целом и в нашей стране, которые показывают, что ряд факторов в первую очередь изменение атмосферного давления в течение суток, резкое, примерно на 15-20% мм ртутного столба, температура, особенно переход от минусовой температуры к плюсовой в течение дня. Есть в году определены периоды, это обычно поздняя осень, ранняя весна, переход от зимы к весне».



Мартынов добавил также, что причиной этого служит и то, что многие люди с возрастом становятся метеозависимыми. Он сказал: «Как раз у этих людей, особенно у которых есть сопутствующая артериальная гипертензия, атеросклероз это наиболее ярко проявляется. Допустим, если брать Москву, то мы тоже видим, что в нашем городе имеются определение увеличение частоты как раз в конце ноября, в ноябре и потом в конце февраля».