Представители общественных организаций призвали ускорить следующую закупку для детей незарегистрированных в РФ лекарств

Еще около 600 детей испытывают острую нужду в лекарственных препаратах, не прошедших регистрацию на территории РФ, для них необходима вторая закупка данных препаратов за границей. Об этом сообщила сегодня информагентству ТАСС глава фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.



Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале сентября было подписано распоряжение о закупке для нуждающихся детей 11 270 упаковок незарегистрированных в РФ лекарств иностранного производства на сумму более 26 млн рублей. Данное решение было принято после вызвавших общественный резонанс претензий правоохранительных органов к гражданам, покупавшим такие препараты через интернет. В Россию было ввезено 7 620 упаковок «Клобазама», а также 3 100 упаковок «Диазепама».



Мониава сказала: «С конца сентября продолжают поступать документы на новых пациентов, на 8 ноября Минздрав сказал, что у них собраны документы на 593 ребенка. Нуждаются гораздо больше, просто у них еще документы не собраны. На вторую партию еще нет постановления правительства. Соответственно, закупка еще даже не началась, и у нас есть дети, которые все документы собрали, подали, но до сих пор ждут свои лекарства, и неизвестно, когда их получат, потому что правительство еще не постановило закупить препараты для них».



Она отметила также, что в правительственном постановлении речь идет исключительно о несовершеннолетних, а подобные препараты необходимы также и гражданам старше 18 лет. Она добавила: «Постановление первое было только на детей. Например, если человеку уже 18 лет, ему нужны те же препараты, но на него распоряжения не было. Мы везде обращались, все ожидают второго постановления правительства, очень хочется его ускорить».



Представители общественных организаций ранее заявляли о не менее, чем 2 тысячах детей в России, нуждающихся в таких лекарственных препаратах. В Минздраве считают, что подобных лекарственных препаратов может понадобиться еще больше, а реальное количество нуждающихся будут оценивать в национальных профильных медицинских исследовательских центрах. Минздравом подготовлены и разосланы в регионы памятки родителям, детям которых необходимы не прошедшие регистрацию в России сильнодействующие лекарственные препараты.