До конца 2022 года каждый пациент будет зарегистрирован в электронной системе

В ходе пленарного заседания XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва» Вероника Скворцова, исполняющая обязанности министра здравоохранения, заявила, что до начала 2023 г. во всех 85 регионах РФ завершится создание уникального цифрового пространства в области здравоохранения. В данном случае подразумевается как обеспечение автоматизированными и цифровыми технологиями инфраструктуры здравоохранения, так и «заведение» медицинской карты в электронном варианте для каждого жителя страны, начиная с момента появления на свет.



Известно, что каждому пациенту будет открыт доступ к его/ее электронной медкарте и к ежедневному дневнику, где можно будет фиксировать сведения о состоянии здоровья посредством использования миниатюрных устройств (электронные часы, микрочипы, псевдотатуировки, наклейки и т. д.).



Реализация указанных нововведений запланирована как часть национального проекта «Здравоохранение», включающего в себя 8 федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», а также «Развитие экспорта медицинских услуг» (по материалам ТАСС).