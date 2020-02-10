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Китайцы знают, как победить коронавирус

14 февраля в 15:01 Медицина 0 191 Карина Мелова
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В ходе пресс-конференции, организованной в пятницу, главный врач больницы в Ухане Чжан Динюй сообщил сенсационную новость, согласно которой обнаружено эффективное средство борьбы с тяжелой пневмонией, вызванной опасным вирусом нового типа, получившим название 2019-nCoV.

Медик утверждает, что ярко выраженный позитивный результат в лечении коронавируса продемонстрировало переливание плазмы выздоровевших от этого заболевания пациентов, поскольку в ней содержатся антитела, способствующие преодолению болезни (ист.: агентство Xinhua). Уханские медработники просят вылечившихся людей о помощи, а именно сдавать плазму для спасения жизни зараженных больных.

Вследствие применения нового способа терапии уже вылечились 10 человек, которым ранее не помогали лекарственные препараты (по данным издания Global Times).

Установлено, что по состоянию на 14 февраля в Китае инфицировано 63 918 человек, зарегистрировано 1488 летальных исходов и 6982 случая выздоровления.
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