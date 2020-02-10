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Роспотребнадзор: со вчера данные о количестве инфицированных коронавирусом в РФ не изменились
25 февраля в 14:16 Медицина 0 208 Карина Мелова
Из информации, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, следует, что за минувшие сутки в РФ обстановка с опасным коронавирусом не изменилась. Новых случаев инфицирования не установлено.
Люди, пересекающие границу России, проходят строгий контроль состояния здоровья с применением специальной техники (стационарных и мобильных тепловизоров) для обнаружения повышения температуры тела. При этом всех прибывших из КНР и прочих стран, в которых зарегистрированы вспышки COVID-19, с признаками острых респираторных заболеваний отправляют на лечение в медучреждения и полностью обследуют в лабораторных условиях.
Напомним: по актуальным на сегодня данным, суммарное количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на планете равно 80 147, из них 2368 случаев в 33 государствах за пределами Китая.
В недавнем прошлом сообщалось, что ученые в КНР разработали вакцину, которая уже доказала свою эффективность в борьбе с COVID-19, однако требует дополнительного изучения и тестирования. Китайские власти рассчитывают стабилизировать ситуацию в стране до конца марта 2020 года.
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