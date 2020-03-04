Главная > Медицина

«Вектор» взял направление на ускорение

Сегодня в 15:50 Медицина 0 60 Карина Мелова
1 Изображение

4 марта в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства заместитель премьер-министра Татьяна Голикова заявила о предстоящем ускорении темпов создания вакцины против опасного коронавируса нового типа и уточнила, что в данный момент идет работа по 5 направлениям и 13 вариантам.

«В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», – уведомила госпожа Голикова.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Россия: Турция не выполнила свои обязательства по Сирии

Сегодня в 14:56 Внешняя политика

Диппредставители стран ЕС на 6 месяцев продляют санкции против некоторых граждан РФ

Сегодня в 13:52 Внешняя политика

Иностранная валюта ослабевает

Сегодня в 13:09 Финансы

Цена всероссийского голосования – 14,6 миллиардов

Сегодня в 12:42 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

22 апреля каждый получит по заслугам В профсоюзе педагогов нашли способ борьбы с неуважением к учителям Вашингтон не намерен продлять Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Россияне проголосуют за поправки в Конституцию 22 апреля Все изменения в основной закон страны начнут действовать одновременно

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru