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«Вектор» взял направление на ускорение
Сегодня в 15:50 Медицина 0 60 Карина Мелова
4 марта в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства заместитель премьер-министра Татьяна Голикова заявила о предстоящем ускорении темпов создания вакцины против опасного коронавируса нового типа и уточнила, что в данный момент идет работа по 5 направлениям и 13 вариантам.
«В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», – уведомила госпожа Голикова.
По материалам ТАСС
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