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Дети и подростки – категория, наименее подверженная инфицированию коронавирусом
4 марта в 17:12 Медицина 0 343 Иван Тихонов
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики обнародовал обзор случаев заражения коронавирусом на материковой части Китая в период до 11 февраля текущего года. Как показали результаты анализа ученых, только 1% случаев инфицирования COVID-19 приходится на возрастные категории 0-10 лет (дети) и 10-19 лет (подростки).
Российские вирусологи поясняют этот факт тем, что иммунная система детей и подростков более сильная, нежели у взрослого населения: с годами иммунитет человека становится более восприимчивым к различным штаммам. Паче того, в детских учреждениях первыми проводят превентивные мероприятия – например, закрывают на карантин.
Впрочем, данных об инфицировании вышеуказанных возрастных категорий недостаточно.
«Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно», - рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Отечественные ученые предупреждают, что в основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет, а также люди с сопутствующими хроническими заболеваниями.
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