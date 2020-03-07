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В РФ выполнили 51366 исследований биоматериала людей на предмет наличия у них инфекции COVID-19
6 марта в 15:14 Медицина 0 296 Карина Мелова
В соответствии с информацией, предоставленной 6 марта пресс-службой Роспотребнадзора, в РФ уже выполнено более 51 000 лабораторных тестов с целью проверки носителей биоматериала на наличие у них опасного вируса COVID-19.
«По состоянию на 5 марта 2020 проведено 51 366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. За период мониторинга зарегистрирован 1401 заболевший с признаками ОРВИ среди прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1165 человек», – сказано в сообщении ведомства.
Всего в данный момент в России зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 инфицированных – это граждане КНР, которые уже выздоровели. Троих россиян с COVID-19 эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, один россиянин и один итальянский студент вернулись из Италии, после чего были госпитализированы.
Прибывших из Китая людей без симптомов инфицирования коронавирусом нового типа, которые не имеют возможности проживать отдельно, поместили для прохождения карантина в 129 медицинских учреждений. Помимо этого, выполняется мониторинг состояния здоровья примерно семи с половиной тысяч человек, прилетевших в Шереметьево.
По материалам ТАСС
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