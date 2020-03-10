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РФ отправила системы для выявления коронавируса в Иран и страны ЕАЭС
Сегодня в 14:08 Медицина 0 83 Карина Мелова
Пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявил, что ведомство направило в государства-члены ЕАЭС и Иран 800 тест-систем для обнаружения опасного вируса нового типа в лабораторных условиях.
Так, текст сообщения гласит: «Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тыс. исследований».
По словам представителей Роспотребнадзора, созданные ГНЦ ВБ «Вектор» системы диагностирования уже применяются в десяти странах и помогли выявить случаи инфицирования в Армении и Белоруссии.
Кроме того, соблюдая достигнутую 29 февраля в ходе беседы по телефону Путиным и Роухани договоренность, РФ собирается доставить в Иран медицинские маски и хирургические халаты с целью противодействия COVID-19. Тегеран попросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом.
По материалам «Известий»
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