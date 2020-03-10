Россияне смогут платно сдать тест на COVID-19 в «Инвитро»

От сотрудника «Инвитро» изданию «Ведомости» стало известно о том, что в ближайшие 30 дней эта компания начнет выполнять тесты на опасный вирус нового типа COVID-19.



Тест от ФГБУ ЦСП Минздрава России по методу полимеразной цепной реакции будет доступен на платной основе. Стоимость услуги пока не уточняется, однако сообщается, что она будет одинаковой во всех субъектах РФ. Результат проверки будет известен минимум через 2 дня. На своем веб-сайте «Инвитро» опубликует перечень медицинских офисов, в которых можно будет сдать тест.



В данный момент в РФ аналогичный тест можно пройти в государственных медучреждениях. Согласно указаниям Минздрава, пройти проверку на COVID-19 могут лица, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных регионов, названных на веб-портале Роспотребнадзора, а также контактировавшие с вернувшимися из-за рубежа и зараженными в течение двух недель.



16 марта Российский фонд прямых инвестиций заявил о вложении средств в создание экспресс-тестов на коронавирус при участии японских компаний. В случае применения новой разработки потребуется всего 30 минут, чтобы выявить, инфицирован ли человек.



Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова акцентировала внимание на том, что в стране выпускается достаточно тест-систем для обнаружения COVID-19.