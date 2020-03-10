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Кабмин сможет ограничивать максимальные цены на лекарства в случае ЧС

Сегодня в 16:10 Медицина 0 126 Иван Тихонов
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Правительство получило право ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты при угрозе эпидемии или в условиях чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон сегодня был одобрен нижней палатой Федерального собрания.

Документ также предполагает наделение кабмина правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на медикаменты, если за 30 календарных дней их рост в регионах составит более 30%, пишут РИА Новости. Срок действия этих ограничений – не более 90 дней.

Авторы инициативы – Сергей Неверов, глава фракции «Единая Россия», Андрей Исаев, первый зампред фракции «Единая Россия», Дмитрий Морозов, председатель комитета ГД по охране здоровья, а также Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Г-н Володин полагает, что принятие законопроекта очень актуально, поскольку руководство России предпринимает все меры, дабы не допустить распространение коронавируса.
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