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В РФ начались тестирования вакцины против нового коронавируса

Сегодня в 12:23 Медицина 0 111 Карина Мелова
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Как следует из сообщения, опубликованного на официальном веб-портале Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ведомство начало тестировать вакцины, которые предположительно должны быть эффективными в борьбе с COVID-19.

В частности, текст уведомления гласит: «В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах».

По словам представителей Роспотребнадзора, специалисты, участвовавшие в разработке, смогли создать вакцины, основанные на часто применяемых рекомбинантных вирусных векторах гриппа. При этом они уточняют, что современной наукой о живых организмах предписывается испытание новосозданных вакцин в экспериментальном порядке на живых организмах (in vivo) – на чувствительных лабораторных животных.

Сотрудники ведомства акцентируют внимание на том, что целью изучения действия вакцины является определение ее эффективной дозировки, частота и способ применения.
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