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В столице ужесточают меры против Covid-19

Сегодня в 12:02 Медицина 0 217 Карина Мелова
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Мэр столицы Сергей Собянин посоветовал пожилым российским гражданам поменьше контактировать с другими людьми и обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания, поскольку они, а также люди с хроническими заболеваниями, входят в группу риска.

В связи с этим с 26 марта по 14 апреля для жителей Москвы в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится запрет на посещение общественных мест (при необходимости допускается выход в магазин/аптеку). Представители данных категорий населения будут работать удаленно, смогут уйти в оплачиваемый отпуск или на больничный (это не касается руководителей и медиков). Также они получат разовую выплату 4000 рублей (2000 авансом и еще две тысячи по окончании домашнего режима лишь при условии его придерживания).

Получить помощь с доставкой продуктов или лекарств эти лица смогут, позвонив по телефону 8-495-870-45-09.

Кроме того, интернет-провайдеров и операторов связи обязали не прекращать предоставление услуг из-за долгов. Накладывается временный запрет на штрафование и взимание пени с должников по ЖКУ.

Во время рабочей встречи со своими заместителями глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что за минувшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Российской Федерации возросло до 438 (ист.: ТАСС).

По словам вице-премьера, в России опасный вирус нового типа распространяется не так быстро, как в других (европейских) странах. «За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», – уточнил господин Мишустин.
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