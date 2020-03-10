В столице ужесточают меры против Covid-19

Мэр столицы Сергей Собянин посоветовал пожилым российским гражданам поменьше контактировать с другими людьми и обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания, поскольку они, а также люди с хроническими заболеваниями, входят в группу риска.



В связи с этим с 26 марта по 14 апреля для жителей Москвы в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится запрет на посещение общественных мест (при необходимости допускается выход в магазин/аптеку). Представители данных категорий населения будут работать удаленно, смогут уйти в оплачиваемый отпуск или на больничный (это не касается руководителей и медиков). Также они получат разовую выплату 4000 рублей (2000 авансом и еще две тысячи по окончании домашнего режима лишь при условии его придерживания).



Получить помощь с доставкой продуктов или лекарств эти лица смогут, позвонив по телефону 8-495-870-45-09.



Кроме того, интернет-провайдеров и операторов связи обязали не прекращать предоставление услуг из-за долгов. Накладывается временный запрет на штрафование и взимание пени с должников по ЖКУ.



Во время рабочей встречи со своими заместителями глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что за минувшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Российской Федерации возросло до 438 (ист.: ТАСС).



По словам вице-премьера, в России опасный вирус нового типа распространяется не так быстро, как в других (европейских) странах. «За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», – уточнил господин Мишустин.