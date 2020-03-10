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Коронавирус захватывает все больше регионов РФ
Сегодня в 16:29 Медицина 0 135 Иван Тихонов
По состоянию на 24 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 495. За сутки прирост составил 57 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.
SARS-CoV-2 был обнаружен в 14 регионах РФ: наибольшее число заразившихся – 28 – в Москве, 5 случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, по 4 случая зафиксировано в Свердловской и Воронежской областях, 3 случая – в Башкирии, по 2 случая – в Орловской, Ленинградской и Липецкой областях, а также в Приморском крае, по 1 инфицированному человеку было зарегистрировано в Татарстане, Чечне, Самарской, Волгоградской и Калужской областях.
По информации оперативного штаба, все инфицированные люди в последние 2 недели пребывали в странах с широким распространением COVID-19. Всех пациентов поместили в специальные боксы. Вдобавок, определен круг лиц, контактировавших с зараженными.
Между тем, в штабе отмечают, что за последние сутки выздоровели и были выписаны из больниц 5 человек. С начала эпидемии в РФ вылечились 22 человека.
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