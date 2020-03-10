Ситуация с распространением коронавируса в России на 26 марта

По состоянию на сегодня, 26 марта 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 840. За сутки прирост составил 182 человека. Новые случаи инфицирования были зафиксированы в 18 российских регионах. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Наибольшее количество пациентов с диагнозом «коронавирус» зарегистрировано в Москве – 546 человек.



За последние сутки SARS-CoV-2 был обнаружен в таких регионах: 136 случаев – в столице России, 7 — в Свердловской области, по 5 — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, 4 — в Якутии, по 3 — в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по 2 - в Псковской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском АО и Бурятии; по 1 случаю зарегистрировано в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.



Из общего количества зараженных коронавирусом в РФ 38 человек выздоровели, а двое скончались. По информации оперативного штаба, около 139 тысяч граждан находятся под наблюдением врачей.



Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире COVID-19 заразились более 472 тысяч человек, 21308 - скончались, 114 тысяч - вылечились. Первая по количеству летальных исходов — Италия (там число погибших превысило 7 тысяч); за ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания.



Напомним, правительство РФ по поручению главы государства Владимира Путина принимает все возможные меры для пресечения распространения коронавируса. Так, с полночи 27 марта приостанавливается регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами, вводятся ограничительные меры в регионах, а следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.