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Коронавирус в России: ситуация на 1 апреля
1 апреля в 16:07 Медицина 0 223 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 1 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2777. За сутки прирост составил 440 человек. По сравнению с данными за 31 марта (+500 новых случаев) скорость распространения заболевания в стране замедлилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки 7 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус скончались. Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Москве – 5, по одному умершему – в Московской и Псковской областях.
При этом за сутки выздоровели 69 человек.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования за сутки – в Москве (267), 32 случая – в Коми, 27 случаев – в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Московской области. Столица остается «лидером» по количеству случаев инфицирования – 1880.
В общей сложности зафиксировано 24 смерти от заболеваний, спровоцированных коронавирусом. 190 человек выздоровели.
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