Коронавирус в России: ситуация на 1 апреля

По состоянию на сегодня, 1 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2777. За сутки прирост составил 440 человек. По сравнению с данными за 31 марта (+500 новых случаев) скорость распространения заболевания в стране замедлилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



За прошедшие сутки 7 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус скончались. Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Москве – 5, по одному умершему – в Московской и Псковской областях.



При этом за сутки выздоровели 69 человек.



Наибольшее количество зарегистрированных случаев инфицирования за сутки – в Москве (267), 32 случая – в Коми, 27 случаев – в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Московской области. Столица остается «лидером» по количеству случаев инфицирования – 1880.



В общей сложности зафиксировано 24 смерти от заболеваний, спровоцированных коронавирусом. 190 человек выздоровели.