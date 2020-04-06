Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие?

Коронавирус – это не просто болезнь, которая внезапно захватила мир. Это, скорее, явление, которое, появившись в одной стране, уверенно и молниеносно перевернула привычный уклад жизни с ног на голову для миллионов, миллиардов людей.



К сожалению, напасть не обошла стороной и Россию, которая всеми силами противостоит невидимому врагу. Именно врагу, поскольку он угрожает здоровью, жизни и безопасности людей. Дабы остановить невидимую силу, правительство РФ принимает все меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Одна из наиболее действенных мер – режим самоизоляции, в который постепенно перешли практически все субъекты РФ.



На прошлой неделе, выступая с очередным экстренным телеобращением к нации, президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней вплоть до 30 апреля. Эта мера необходима ради сохранения жизни и здоровья граждан, подчеркнул глава государства.

Миллионы людей перешли в режим самоизоляции: работа из дому, дистанционное обучение, минимизация посещения общественных мест. Это наивысший уровень проявления социальной ответственности и заботы не только о себе, но и об окружающих.



Впрочем, у таких карантинных мер есть и обратная сторона медали. Современные люди, не привыкшие жить взаперти, идущие в ногу со временем в бешенном ритме, порой ощущают дискомфорт - душевный и физический, – который может спровоцировать депрессию, разлад отношений с близкими и иные расстройства.



Как пережить режим самоизоляции и сохранить душевное равновесие? Об этом Сейчас.ру рассказали профессиональные психологи.