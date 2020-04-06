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Выходные длиною в месяц: как сохранить душевное равновесие?
Сегодня в 10:58 Медицина 2 216 Иван Тихонов
Коронавирус – это не просто болезнь, которая внезапно захватила мир. Это, скорее, явление, которое, появившись в одной стране, уверенно и молниеносно перевернула привычный уклад жизни с ног на голову для миллионов, миллиардов людей.
К сожалению, напасть не обошла стороной и Россию, которая всеми силами противостоит невидимому врагу. Именно врагу, поскольку он угрожает здоровью, жизни и безопасности людей. Дабы остановить невидимую силу, правительство РФ принимает все меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Одна из наиболее действенных мер – режим самоизоляции, в который постепенно перешли практически все субъекты РФ.
На прошлой неделе, выступая с очередным экстренным телеобращением к нации, президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней вплоть до 30 апреля. Эта мера необходима ради сохранения жизни и здоровья граждан, подчеркнул глава государства.
Миллионы людей перешли в режим самоизоляции: работа из дому, дистанционное обучение, минимизация посещения общественных мест. Это наивысший уровень проявления социальной ответственности и заботы не только о себе, но и об окружающих.
Впрочем, у таких карантинных мер есть и обратная сторона медали. Современные люди, не привыкшие жить взаперти, идущие в ногу со временем в бешенном ритме, порой ощущают дискомфорт - душевный и физический, – который может спровоцировать депрессию, разлад отношений с близкими и иные расстройства.
Как пережить режим самоизоляции и сохранить душевное равновесие? Об этом Сейчас.ру рассказали профессиональные психологи.
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У сегодняшней ситуации есть много аспектов, таких как политический, экономический и, конечно, психологический. Сегодня время перемен, переоценки ценностей, изменения мировоззрения. Есть часть населения, кто погрузился в панику и поглощение новостей о вирусе. Есть другие, кто это время использует конструктивно и с пользой.
В данной ситуации важно остановиться и подумать, направить фокус внимания на себя и свою жизнь. Например, многие мои клиенты стали задумываться о смене профессии, своем предназначении, о любимых увлечениях и о ценности времени с близкими людьми.
Длинные "выходные" нужно не переживать, а жить. Воспринимать их как возможность. Возможность заняться дистанционным обучением, читать, общаться с близкими, смотреть фильмы, слушать музыку. Еще очень важно сохранять личные границы, уважительное отношение друг к другу. Многие сейчас остаются в квартирах, где пространство ограничено. Необходимо давать возможность отдыхать друг другу, по очереди играть с детьми, равномерно распределять обязанности по дому, обязательно проводить время, как с семьей, так и наедине с собой.
Так же стоит поискать онлайн обучение танцам, музыке, медитации, йоге и др. То есть подобрать те занятия, которые стабилизируют психологическое состояние, улучшают настроение.
Нужно помнить, что карантин закончится, а время, которое ушло, мы вернуть не сможем. Время бесценно, и его нужно использовать с пользой и с удовольствием.
Ситуация с коронавирусом COVID-19, в которой мы все оказались, вызывает много сложных чувств. В таком состоянии часто особенно тяжело вынести осознание того, что нет действий, выполнив которые, можно быстро всё исправить, вернуть привычный уклад жизни, что сопровождается ощущением бессилия. Однако есть небольшие, неважные с виду действия, которые, на первый взгляд, кажутся малозначимыми, но в действительности, медленно, шаг за шагом, помогают найти выход из положения.
Что вы можете сделать, чтобы поддержать себя:
* Избегайте чрезмерного воздействия СМИ относительно COVID-19.
* Позаботьтесь о своем теле. Делайте глубокие вдохи, занимайтесь спортом, проводите время на свежем воздухе, вдали от общественных мест. Старайтесь питаться здоровой, хорошо сбалансированной пищей, много спать и избегать употребления алкоголя и наркотиков.
* Найдите время, чтобы расслабиться. Сделайте перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей. Попробуйте заняться другими видами деятельности, которые вам нравятся, чтобы вернуться к нормальной жизни.
* Поделитесь своими проблемами и тем, как вы себя чувствуете, с другом или членом семьи. Поддерживайте здоровые отношения.
* Сохраняйте чувство надежды и позитивное мышление. * Поделитесь фактами о COVID-19 и фактическом риске с близкими. Люди, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных районов более 14 дней назад и не имеют симптомов COVID-19, не подвергают других риску.
* Обмен точной информацией может помочь успокоить страхи других и позволит вам установить контакт с ними. * Периодически выходите на воздух в магазин, в аптеку, вынести мусор в пределах разрешенного расстояния.
* Будьте образцом для подражания; делайте во всем перерывы, много спите, занимайтесь спортом и хорошо питайтесь. Устанавливайте контакт со своими друзьями и членами семьи по интернету, верьте в свои силы и полагайтесь на свою стрессоустойчивость.
Что вы можете сделать, чтобы поддержать своего ребенка:
* Потратьте время, чтобы поговорить с вашим ребенком о вспышке COVID-19. Отвечайте на вопросы и делитесь фактами о COVID-19 таким образом, чтобы ребенок мог их понять.
* Заверьте вашего ребенка, что вы в безопасности. Дайте ему понять, что это нормально, если он чувствует себя расстроенным. Поделитесь с ним тем, как вы сами справляетесь со стрессом, чтобы ребенок тоже мог научиться этому с вашей помощью.
* Ограничьте доступ вашего ребенка к чрезмерному освещению этого события в СМИ. Дети могут неверно истолковать то, что слышат, и испугаться чего-то, чего они не понимают.
* Помогите своему ребенку почувствовать себя в безопасности.