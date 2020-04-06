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Ситуация с распространением коронавируса на территории РФ на 6 апреля
Сегодня в 11:56 Медицина 0 216 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 6 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 6343. За сутки прирост составил 954 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего от коронавируса скончались 47 человек (2 человека за прошедшие сутки), 406 – выздоровело.
Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 80 субъектах РФ из 85.
Больше всего новых инфицированных в столице РФ — 591. Около 85% новых пациентов в Москве — это люди младше 65 лет. Далее следуют Подмосковье — 82 случая, Санкт-Петербург — 35 случаев, Коми — 31 случай, Татарстан — 16 случаев, Краснодарский край — 11 случаев, по 10 случаев выявлено в Вологодской, Тульской и Ивановской областях. В остальных регионах выявлены 9 и меньше заболевших.
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