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Ситуация с распространением коронавируса на территории России на 7 апреля

7 апреля в 11:50 Медицина 0 211 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 7 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. За сутки прирост составил 1154 человека. По сравнению с данными за 6 апреля (+954 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 58 человек (+ 11 человек за сутки), 494 – выздоровело (+ 88 человек за сутки).
Проведено более 795 тысяч тестов на выявление болезни.

Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 81 субъекте РФ из 85. Впервые диагноз «коронавирус» был поставлен жителю Республики Карачаево-Черкесия. На данный момент подтвержденных случаев COVID-19 нет только в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Туве и Республике Алтай.

Больше всего новых инфицированных в столице России, Москве — 697. Далее следует Санкт-Петербург — 69 случаев, Подмосковье – 67 случаев, Брянская область – 32 случая и Калининградская область – 29 случаев. В других субъектах количество инфицированных – 19 и менее.
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