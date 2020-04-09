Ситуация с распространением коронавируса в России на 9 апреля

По состоянию на сегодня, 9 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 10131. За сутки прирост составил 1459 человека. По сравнению с данными за 8 апреля (+1175 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 76 человек (+ 13 человек за сутки), 698 – выздоровело (+ 118 человек за сутки).



Проведено более 1 млн тестов на выявление болезни.



Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 81 субъекте РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 50 регионах РФ.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (857 случаев). Общее количество заразившихся в столице – 6698 человек, количество летальных исходов – 38 (+7 за сутки), число излечившихся – 313 (+43 за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 199 случаев – Московская область, 44 случая - Санкт-Петербург, 40 случаев – Брянская область, 31 случай – Коми, 24 случая – Владимирская область, 20 случаев – Краснодарский край. В иных регионах РФ выявлено 18 и менее случаев COVID-19.



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