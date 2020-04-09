Минздрав описал 5 ключевых симптомов коронавируса

Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В частности, в ведомстве перечислили 5 ключевых симптомов, сопровождающих болезнь. Так, повышенная температура тела наблюдается у 90% всех зарегистрированных заболевших. 80% инфицированных жалуются на сухой кашель, а 55% отмечают одышку; при чем наиболее тяжелая одышка развивается на 6-8 день заболевания. 44% заболевших жалуются на утомляемость, а у 20% инфицированных фиксируют заложенность в грудной клетке.



Тем временем, к основным симптомам COVID-19 могут присоединяться насморк, боль в горле, конъюнктивит, снижение обоняния и вкуса. Менее распространены такие симптомы, как боль в мышцах, головная боль, спутанность сознания, тошнота, рвота и диарея.



В Минздраве отмечают, что инкубационный период коронавируса длится от 2х до 14ти дней, но чаще всего болезнь проявляется на 6-7 сутки после инфицирования.



Между тем, сегодня, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации, которая складывается в каждом регионе, пишут «Известия». Действия властей должны быть направлены на обеспечение здоровья и безопасности граждан РФ.