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Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 10 апреля
10 апреля в 11:51 Медицина 0 256 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 10 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 11917. За сутки прирост составил 1786 человек. По сравнению с данными за 8 апреля (+1459 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 94 человека (+18 человек за сутки), 795 – выздоровело (+ 97 человек за сутки).
Проведено более 1.09 млн тестов на выявление болезни.
Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 82 субъектах РФ из 85. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 57 регионах РФ.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1124 случая), зарегистрировано 12 летальных исходов. Общее количество заразившихся в столице по состоянию на 10 апреля – 7822 человек. Среди новых заболевших в столице 43% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36.5% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3.5% из них — старше 80 лет; 5.5% среди всех заболевших — дети.
Согласно актуальной информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире инфицировалось свыше 1.601 млн человек, более 355 тысяч - выздоровели.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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