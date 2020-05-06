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Коронавирус в России: актуальная статистика на 5 мая

5 мая в 11:57 Медицина 0 317 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 5 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 155 370. За сутки прирост составил 10 102 человека (+7.0%). По сравнению с данными на 4 мая (+10 581 случай) скорость распространения заболевания в стране немного уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 1451 человек (+95 человек за сутки), 19 865 – выздоровело (+ 1770 человек за сутки). За последние сутки 52 человека скончались в Москве, 16 человек – в Подмосковье, 3 – в Приморском крае. Тем временем, 297 человек за сутки были выписаны из больниц в Москве, 271 человек - в Санкт-Петербурге, 99 человек - в Дагестане.

Проведено более 4.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 4961 (49.1 %) случаев, говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5714 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 80 тысяч человек, количество летальных исходов – 816 (+52 человека за сутки), количество излечившихся – 7870 (+297 человек за сутки). Порядка 90% новых случаев коронавируса в столице выявлено у людей младше 65 лет, 9.3% среди инфицированных - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Далее по количеству инфицированных идут: 822 случая – Московская область, 226 случаев – Санкт-Петербург, 17 человек – в Крыму.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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