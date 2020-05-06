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В Роспотребнадзоре назвали причины низкой смертности от коронавируса в России

5 мая в 16:00 Медицина 0 261 Иван Тихонов
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Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Акимкин Василий рассказал, что влияет на низкие показатели смертности от COVID-19 в России. По его словам, оперативная диагностика заболевания, а также выявление бессимптомного коронавируса – залог низкой смертности.

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», - сообщил академик сайту стопкоронавирус.рф

По словам г-на Акимкина, высокочувствительные тест-системы позволяют своевременно выявлять пациентов с течением заболевания в легкой форме и бессимптомных носителей — около 70–80% от общего количества заболевших. Эксперт подчеркнул, что это оказывает значительное влияние на противодействие распространению заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в РФ один из самых низких уровней летальности из-за коронавируса в мире. По ее словам, уровень смертности от коронавируса в государстве не превышает 1%.

Согласно актуальным данным на сегодня, 5 мая, в России подтверждено более 155 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровели 19.8 тысяч пациентов, скончались 1 451 человек.
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