В Роспотребнадзоре назвали причины низкой смертности от коронавируса в России

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Акимкин Василий рассказал, что влияет на низкие показатели смертности от COVID-19 в России. По его словам, оперативная диагностика заболевания, а также выявление бессимптомного коронавируса – залог низкой смертности.



«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», - сообщил академик сайту стопкоронавирус.рф



По словам г-на Акимкина, высокочувствительные тест-системы позволяют своевременно выявлять пациентов с течением заболевания в легкой форме и бессимптомных носителей — около 70–80% от общего количества заболевших. Эксперт подчеркнул, что это оказывает значительное влияние на противодействие распространению заболевания.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в РФ один из самых низких уровней летальности из-за коронавируса в мире. По ее словам, уровень смертности от коронавируса в государстве не превышает 1%.



Согласно актуальным данным на сегодня, 5 мая, в России подтверждено более 155 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровели 19.8 тысяч пациентов, скончались 1 451 человек.