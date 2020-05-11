Ситуация с распространением коронавируса в России на 22 мая

По состоянию на сегодня, 22 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 326 448 (+2.8%). За сутки прирост составил 8894 человека. По сравнению с данными на 21 мая (+8849 случая) скорость распространения заболевания в стране практически не изменилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 3249 человек (+150 человек за сутки), 99 825 – выздоровело (+ 7144 человека за сутки). 73 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 24 случая – в Дагестане, 13 случаев – в Московской области, 4 случая - в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2900 человек – в Москве, 418 человек – в Московской области, 393 человека – в Дагестане, 198 человек – в Санкт-Петербурге, 250 человек – в Нижегородской области, 246 человек – в Татарстане, 166 человек – в Северной Осетии, 120 человек – в Краснодарском крае.



Проведено более 8.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 42.2% (3751 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 277 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2988 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 158 тысяч человек, количество летальных исходов – 1867 (+73 человекf за сутки), количество излечившихся – свыше 43 тысячи (+2900 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 824 случая – Московская область, 389 случаев – Санкт-Петербург, 202 случая – Нижегородская область, 150 случаев – Красноярский край, 138 случаев – Ростовская область, 135 случаев – Свердловская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.1 млн человек, из них свыше 332 тысяч скончались. Коронавирус проник на территорию 188 государств. «Лидерами» по числу выявленных случаев COVID-19 являются США, Россия и Бразилия.



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