Коронавирус в России: оперативные данные на 29 мая

По состоянию на сегодня, 29 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 387 623 (+2.3%). За сутки прирост составил 8572 человека. По сравнению с данными на 28 мая (+8371 случай) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 4374 человека (+232 человека за сутки, рекордный показатель смертности с начала пандемии), 159 257 – выздоровело (+8264 человека за сутки). 76 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 50 случаев – в Дагестане, 20 случаев - в Московской области, 11 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3474 человека – в Москве, 330 человек – в Санкт-Петербурге, 490 человек – в Московской области, 222 человека – в Нижегородской области, 170 случаев – в Свердловской области, 159 человек – в Кабардино-Балкарии, 158 человек – Мурманская область, 132 человека – Татарстан, 128 человек – Краснодарский край, 127 человек – Калужская область.



Проведено более 10 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 39.4% (3380 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 305 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2332 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 176 тысяч человек, количество летальных исходов – 2330 (+76 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 75 тысяч (+3474 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 773 случая – Московская область, 369 случаев – Санкт-Петербург, 281 случай – Нижегородская область, 230 случаев – Свердловская область, по 141 случаю – Челябинская и Рязанская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.8 млн человек, из них свыше 360 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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