В первый день лета число новых случаев инфицирования коронавирусом превысило 9 тысяч

По состоянию на сегодня, 1 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 414 878 (+2.2%). За сутки прирост составил 9035 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 4855 человек (+162 человека за сутки), 175 877 – выздоровело (+3994 человека за сутки). 76 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 25 случаев – в Дагестане, 24 случая - в Московской области, 9 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2060 человек – в Москве, 331 человек – в Московской области, 166 человек – в Красноярском крае, 164 человека – в Свердловской области, 104 человека – в Брянской области.



Проведено более 10.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 40.1% (3622 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 304 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2297 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 183 тысяч человек, количество летальных исходов – 2553 (+76 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 82 тысяч (+2060 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 728 случаев – Московская область, 364 случая – Санкт-Петербург, 315 случаев – Нижегородская область, 283 случая – Свердловская область, 229 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Магаданской и Сахалинской областях - по 3 и в Ненецком автономном округе - 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.1 млн человек, из них свыше 372 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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