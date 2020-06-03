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Ситуация с распространением коронавируса в России на 3 июня

Сегодня в 11:57 Медицина 0 181 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 3 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 432 277 (+2.0%). За сутки прирост составил 8536 человек. По сравнению с данными на 2 июня (+8863 случая) скорость распространения заболевания в стране немного уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 5215 человек (+178 человек за сутки), 195 957 – выздоровело (+8972 человека за сутки). 61 летальный исход был зафиксирован в Москве, 20 случаев - в Московской области, 16 случаев – в Дагестане, 17 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3385 человек – в Москве, 502 человека – в Московской области, 323 человека – в Санкт-Петербурге, 272 человека – в Нижегородской области, 183 человека – в Мурманской области, 177 человек – в Татарстане, 170 человек – в Свердловской области, 161 человек – в Северной Осетии, 118 человек – в Калужской области, по 116 человек – в Тульской и Ростовской областях, 102 человека – во Владимирской области, 100 человек – в Брянской области.

Проведено более 11.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 38.5% (3287 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 303 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1842 случая). При этом уточняется, что количество новых случаев коронавируса в столице за сутки ниже 2 тысяч было в последний раз выявлено 23 апреля (1959 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 187 тысяч человек, количество летальных исходов – 2685 (+61 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 91 тысячи (+3385 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 736 случаев – Московская область, 380 случаев – Санкт-Петербург, 347 случаев – Нижегородская область, 357 случаев – Свердловская область, 239 случаев – Архангельская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе – 2.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.37 млн человек, из них свыше 380 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

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